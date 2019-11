Celjski policisti na avtocesti obravnavali dve hujši kršitvi voznikov avtobusov

Celje, 18. novembra - Celjski policisti so v zadnjem tednu obravnavali dve hujši kršitvi voznikov avtobusov na avtocesti. V nedeljo zvečer so se namreč na avtobusu, ki je prevažal otroke, odvili vijaki, zaradi česar sta z avtobusa odpadli obe zadnji levi kolesi. Prejšnji teden pa so policisti obravnavali tujega voznika avtobusa zaradi vožnje pod vplivom alkohola.