Državljana Slovenije in Črne Gore po pretepu v pripor

Ankaran, 18. novembra - Policisti so v petek dopoldne obravnavali pretep v Ankaranu, v katerem je bil poškodovan 38-letni državljan Slovenije in so ga odpeljali v bolnišnico. Dva storilca, 29-letnega državljana Slovenije in državljana Črne gore, so prijeli na kraju. Policisti so ju kazensko ovadili zaradi nasilništva in sta od sobote v priporu.