V deželo vzhajajočega sonca brez Varagićeve in Omoregiejeve

Maribor, 18. novembra - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je danes v Mariboru začela priprave za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 30. novembrom in 15. decembrom na Japonskem. Do zaključnega turnirja bo v tem tednu igrala tri pripravljene tekme z Japonsko, Brazilijo in Francijo, pred začetkom priprav pa je ostala brez Alje Varagić in Elizabeth Omoregie.