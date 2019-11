V Iranu so se razmere po navedbah vlade kljub izgredom umirile

Teheran, 18. novembra - Iranska vlada je danes sporočila, da so razmere v državi mirnejše v primerjavi s prejšnjimi dnevi, čeprav se še vedno soočajo z nekaterimi izgredi zaradi odločitve, da dvignejo cene pogonskih goriv. Protestniki so v preteklih dnevih blokirali ceste ter zažigali banke in druga poslopja v izgredih, ki so terjali najmanj dve smrtni žrtvi.