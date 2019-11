Prizadeto hišo na območju Črne ponoči zasul še plaz blata

Črna na Koroškem, 18. novembra - Hišo osemčlanske družine na Ludranskem vrhu na območju Občine Črna na Koroškem, v katero je v soboto zgodaj zjutraj prineslo gmoto izruvanih dreves in zemlje, je minulo noč zaradi razmočenega terena prizadel še en plaz blata. Družina se je sicer v soboto izselila in se do nadaljnjega ne sme vrniti v hišo.