Štiri kraške občine ustanavljajo skupen zavod za turizem

Sežana, 18. novembra - V okviru Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov bo prihodnje leto zaživela skupna turistična organizacija štirih občin. Krovna Območna razvojna agencija (ORA) Krasa in Brkinov se bo preoblikovala, občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozino pa bodo nanjo prenesle svoje turistične javne službe, da bi tako bolje izkoristile dane potenciale.