Lea Culetto na razstavi v Ljubljani z znamko oblek ulične mode

Ljubljana, 19. novembra - V ljubljanski galeriji Ravnikar Gallery Space se bo nocoj predstavila umetnica Lea Culetto. Na samostojni razstavi, ki bo na ogled do petka, bo prikazala znamko oblek ulične mode deflowered by Lea, serijo izvezenih oblačil, zaznamovanih s političnimi, verskimi in feminističnimi temami, ki jih v celoto združi z estetiko kiča in pretiravanja.