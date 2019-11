Eles v Beričevem odprl visokotehnološki diagnostično-analitski center

Dol pri Ljubljani, 18. novembra - Eles je v Beričevem danes uradno odprl visokotehnološki diagnostično-analitski center, ki bo uvajal sistematične pristope k učinkovitemu upravljanju s fizičnimi sredstvi in skrbel za vsebinsko interpretacijo zbranih podatkov. "Gre za most, s katerim bomo olajšali upravljanje s sredstvi in prenos informacij," je dejal vodja centra Uroš Kerin.