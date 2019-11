Na širšem mariborskem območju za zdaj brez težav zaradi Drave

Maribor, 18. novembra - Na širšem mariborskem območju za zdaj povišan pretok reke Drave ne povzroča težav, čeprav so že zgodaj zjutraj pred morebitno nevarnostjo opozorile sirene na območju Melja ter v občinah Duplek in Starše. Kot je za STA povedal Rudolf Golob iz mariborske izpostave uprave za zaščito in reševanje, se Drava v manjšem obsegu razliva na običajnih mestih.