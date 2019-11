Cottbus prva od zadnjih štirih priložnosti za OI

piše Zala Zaletel

Ljubljana, 19. novembra - Tradicionalni 44. turnir prvakov, svetovni pokal v moški in ženski športni gimnastiki, ki bo od četrtka do nedelje v Cottbusu, bo prva od zadnjih štirih kvalifikacijskih tekem v boju za olimpijske igre 2020. Najboljši trije nastopi bodo šteli v točkovni zbir za olimpijsko lestvico po orodjih, slovenska aduta sta Sašo Bertoncelj in Teja Belak.