Zemljevid tveganj na potovanjih: Slovenija med najbolj varnimi državami

Singapur, 18. novembra - Na svetovnem spletu so objavili zemljevid tveganj na potovanjih za leto 2020, ki razkriva, katere države sveta so najnevarnejše ali najvarnejše, ko gre za varnost, zdravstvo in prometno varnost. Najnevarnejše države so med drugim Libija, Somalija, Afganistan in Venezuela, najvarnejše pa Finska, Norveška in Islandija in tudi Slovenija.