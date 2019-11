V Colchestru Gormleyjeva instalacija s 40.000 glinenimi figuricami

London, 19. novembra - V galeriji Firstsite v Colchestru je na ogled instalacija Field for the British Isles britanskega kiparja Antonyja Gormleyja, ki združuje 40.000 terkotnih figuric. Po umetnikovih besedah drobne terakotne figurice nemočno strmijo v gledalce, kot da bi trkale na njihovo vest in jih sprašujejo: "Kakšen svet ustvarjate?"