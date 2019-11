Severno od francoskega Toulousa se je porušil cestni most

Toulouse, 18. novembra - Severno od francoskega mesta Toulouse se je danes porušil viseči most čez reko Tarn. Po navedbah reševalcev sta v reko zgrmela avtomobil in tovornjak. Uradnih poročil o morebitnih žrtvah zaenkrat ni, so pa napovedali preiskavo o stanju mostu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.