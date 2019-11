Sirena v Dravogradu opozorila na nevarnost poplav

Dravograd, 18. novembra - Okoli 8.40 se je v Dravogradu sprožila sirena, ki je prebivalce ogroženih območij ob rekah Dravi in Meži opozorila na nevarnost poplav. Za proženje sirene so se odločili, ker je pretok reke Drave presegel 1200 kubičnih metrov na sekundo, je za STA povedal podžupan Anton Preksavec. Trenutno so razmere še obvladljive.