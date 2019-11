Azijske borze brez enotne smeri

Tokio, 18. novembra - Azijske borze so v nov trgovalni teden vstopile brez enotne smeri. Vlagatelji so sicer zadovoljni z novico, da naj bi bile ZDA in Kitajska znova bližje uskladitve besedila delnega trgovinskega dogovora. Okrepil se je tudi osrednji indeks na borzi v Hongkongu, ki je minuli teden zaradi nasilnih protestov v mestu močno nazadoval.