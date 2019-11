Na Ptujskem sirena opozorila na možnost poplavljanja

Ptuj, 18. novembra - Okoli šeste ure zjutraj je prebivalce ob Dravi na območju Ptuja prebudil sirena, s katero so bili opozorjeni na možnost poplav. Kot je za STA povedal vodja tamkajšnje izpostave uprave za zaščito in reševanje Drago Murko, razmere redno spremljajo. Večje nevarnosti ni, a so se zaradi povečanega pretoka odločili ljudi pravočasno opozoriti.