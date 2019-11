Obilno deževje povzročalo težave po državi

Ljubljana, 18. novembra - Obilno deževje, ki bo danes ponehalo, je v nedeljo in v noči na ponedeljek povzročilo nekaj težav v zahodni, severni in osrednji Sloveniji. Na republiškem centru za obveščanje so zabeležili 19 dogodkov, ko je meteorna voda zalila ulice, cestišča, stanovanjske in druge objekte. Nekaj težav je v železniškem prometu in oskrbi z elektriko.