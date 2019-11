Liffe: Na poti do svobode ujetniki pričakovanj in odnosov

Ljubljana, 18. novembra - V sekciji Kralji in kraljice Liffa je še v torek v ljubljanskem Kinodvoru na ogled film Leto svobode nemških režiserjev Ulricha Köhlerja in Hennerja Wincklerja. Družinska drama je portret odnosa med odraščajočo hčerko in očetom, ki se mora sprijazniti, da ji ne more vsiliti svojih pričakovanj in nadzorovati njenega življenja.