Napovedano je poplavljanje reke Drave

Na napovedan povečan pretok Drave, ki bo po napovedih največji v drugi polovici noči, so se ves minuli konec tedna pripravljali med drugim na Koroškem, v občinah Dravograd in Vuzenica. Aktivirali so štaba civilne zaščite, gasilce in druge pristojne službe ter občanom razdelili več sto protipoplavnih vreč.

V Dravogradu so deset objektov na najbolj izpostavljenem območju ob reki na Ribiški poti zaščitili s plastičnimi preprekami, napolnjenimi z vodo, ki bi po oceni dravograjske civilne zaščite lahko zdržale do pretoka okoli 1400 kubičnih metrov na sekundo.

Sicer pa je napovedano, da se bodo, če bo do tega prišlo, sirene z opozorilom za nevarnost v Dravogradu oglasile pri pretoku 1200 kubičnih metrov na sekundo, kar pa se za zdaj še ni zgodilo. Je pa takšen pretok Drava denimo dosegla pri hidroelektrarnah Ožbalt, Vuhred in Fala.

Če se bodo oglasile sirene, bo to za prebivalce ob Dravi in tiste, ki živijo v blokovskem naselju Meža, pomenilo, da morajo vrednejše predmete iz kletnih prostorov prenesti v višje ležeče prostore, prav tako naj z izpostavljenih območij premaknejo avtomobile.

V Dravogradu je uvedeno nočno dežuranje gasilcev, ki bodo izvajali obhode ob Dravi, tamkajšnja civilna zaščita pa je vseskozi v navezi s kolegi iz sosednje avstrijske občine Labot. Od tam so zvečer še poročali o predvidenem pretoku Drave v višini do okoli 1600 kubičnih metrov na sekundo.