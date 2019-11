Rohani v bran dvigu cene nafte kljub številnim protestom

Teheran, 17. novembra - Iranski predsednik Hasan Rohani je danes stopil v bran vladnim načrtom glede dviga cene nafte in omejitvi porabe. Ti so sprožili val protestov po državi, ki so od petka terjali že najmanj dve smrtni žrtvi. Rohani je ob tem še posvaril pred izgredi, saj da ne bodo dopustili, da v družbi prihaja do nevarnosti.