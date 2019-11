Iranski vrhovni voditelj kljub protestom podprl dvig cen nafte

Teheran, 17. novembra - Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je danes podprl odločitev o dvigu cene nafte in omejevanju porabe goriva. Načrti vlade so sprožili val protestov po državi, ki so se ponekod prelevili v nasilne izgrede med protestniki in varnostnimi silami. V mestu Jazd so aretirali najmanj 40 ljudi, v izgredih pa sta umrli dve osebi.