Gorici primorski derbi 2. SNL, Beltinci in Brežice neodločeno

Ljubljana, 17. novembra - Nogometaši Gorice so v derbiju 18. kroga 2. slovenske nogometne lige premagali vodilni Koper in se mu približal na dve točki zaostanka. Gorici sta pomembno zmago priigrala Žiga Lipušček z golom v 32. in Lamin Colley z zadetkom v 51. minuti. Na edini nedeljski tekmi so se Beltinci in Brežice razšli brez zmagovalca - 1:1.