NSi s prenovljenim programom daje prednost človeku pred državo in kapitalom

Maribor, 17. novembra - Prenovljeni program NSi z naslovom Za vse ljudi, ki so ga na kongresu potrdili delegati stranke, osrednjo skrb namenja človeku, in ne državi ali kapitalu. Veliko pozornosti namenja varovanju okolja, migracijam, prenovi zdravstvenega, pokojninskega in sodnega sistema ter skrbi za sočloveka. Prav tako vsebuje smernice za digitalizacijo države.