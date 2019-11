Priznanje Maks Fabiani za vzpostavitev državne evidence funkcionalno degradiranih območij

Štanjel, 17. novembra - Priznanje Maks Fabiani za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja so v soboto na gradu Štanjel podelili delu Vzpostavitev državne evidence funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji 2017. Letos glavne nagrade niso podelili, so sporočili iz Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije.