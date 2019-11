V Franciji ob obletnici gibanja rumenih jopičev več kot 250 aretacij

Pariz, 17. novembra - Francoska policija je ob prvi obletnici gibanja rumenih jopičev med izgredi v Parizu in drugih mestih aretirala 254 ljudi, je danes sporočil notranji minister Christophe Castaner. Sobotno nasilje v Parizu, kjer so se policisti več ur spopadali z izgredniki, je bilo eno najhujših v zadnjih mesecih. Za danes so napovedani novi shodi.