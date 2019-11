V Iraku splošna stavka okrepila protivladne proteste

Bagdad, 17. novembra - Iračani so danes preplavili ulice prestolnice in južnih mest v okviru splošne stavke, ki je še okrepila protivladne proteste. V več mestih na jugu države so danes šole in vladne pisarne ostale zaprte, protestnikom pa je med drugim uspelo prekiniti cestno povezavo z naftno bogatim mestom Basra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.