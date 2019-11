Tonin: Odlična udeležba na kongresu NSi najboljši odgovor skeptikom

Maribor, 17. novembra - V Mariboru se je danes na kongresu sešlo okoli 500 delegatov NSi in še med 100 in 200 drugih članov in simpatizerjev stranke. Na kongresu bodo sprejemali prenovljeni program, s katerim se NSi umešča v politično sredino. Predsednik NSi Matej Tonin je poudaril, da je odlična udeležba najboljši odgovor tistim, ki so bili skeptični do njihovih potez.