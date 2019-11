Po priprtju nekdanjemu igralcu NBA avstralska liga prepovedala nastope

Perth, 17. novembra - Vodstvo avstralske košarkarske lige (NBL) je zaradi spora v baru in poznejšega priprtja Glenu Riceu Jr., nekdanjemu branilcu Washington Wizards in sinu trikratnega udeleženca tekem zvezd NBA Glenu Riceu, prepovedalo nastopanje na tekmah. Ricea mlajšega tako ni bilo na tekmi v Perthu med New Zealand Breakers in Wildcats.