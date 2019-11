Zaradi napovedanih močnih nalivov povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov

Ljubljana, 17. novembra - Geološki zavod Slovenije obvešča, da je danes zaradi napovedanih močnih nalivov in padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov na celotnem ozemlju Slovenije. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Po opozorilu Arsa bodo sredi dneva in popoldne v zahodni polovici Slovenije nastajali močnejši krajevni nalivi.

Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču, so zapisali na zavodu.

Podrobnejša navodila so dostopna na spletnih straneh Geološkega zavoda Slovenije https://www.geo-zs.si/index.php/dejavnosti/geohazard.

Danes bo na zahodu pretežno oblačno, občasno bo ponekod deževalo. Na vzhodu bo občasno nekaj sonca. Dež se bo popoldne na zahodu okrepil in še širil proti vzhodu. Vmes bodo tudi posamezne nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, drugod jugovzhodni veter, ki bo močnejši na Primorskem. Temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, v gornjesavski dolini okoli 6 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).

Dež bo do jutra povsod ponehal, od zahoda se bo jasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v Gornjesavski dolini okoli 0 stopinj.

V ponedeljek bo sprva povsod dokaj sončno, čez dan bo spet več oblačnosti v zahodni in osrednji Sloveniji. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. V Prekmurju in na Štajerskem ter ponekod v višjih legah bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, na severozahodu okoli 7 stopinj.

V torek bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji občasno deževalo, na vzhodu pa bo dokaj sončno vreme. Ob morju bo pihal jugo. V sredo bo oblačno. Padavine bodo na zahodu oslabele, kakšna kaplja bo možna tudi na vzhodu.