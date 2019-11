Carter na svoji tisoči tekmi z golom kraljem prinesel zmago

Los Angeles, 17. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL gostili Vegas Golden Knights in zmagali s 4:3. Junak večera v Staples Centru je bil Jeff Carter, ki je na svoji tisoči tekmi v NHL z golom odločil tekmo in popeljal kralje do tretje zaporedne zmage. Kopitar je v statistiko vpisal podajo.