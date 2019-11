Mineva deset let od preboja Slovenije na zadnje veliko tekmovanje

Slovenija je takrat igrala v kvalifikacijski skupini 3 skupaj z na koncu prvo Slovaško, Češko, Severno Irsko, Poljsko in San Marinom. Zbrala je 20 točk, dve manj od Slovaške, ki je izgubila obe tekmi proti Slovencem.

Tako so slednje znova čakale dodatne kvalifikacije. Nasproti je stala velika Rusija z uveljavljenimi igralci, kot so bili Igor Akinfejev, Roman Pavljučenko, Andrej Aršavin, Jurij Žirkov in drugi. Prepričani v svoje napredovanje so zaigrali že v dresih za mundial.

Toda Kekovi fantje se na to niso ozirali. Na prvi tekmi v Moskvi je po dveh zadetkih Dinjarja Biljaletdinova upanje Sloveniji ohranil Nejc Pečnik z golom v 88. minuti. Na povratni tekmi 18. novembra 2009 je Ljudski vrt v Mariboru pokal po šivih zaradi ljudi in hrupa.

Vse to je Kekove igralce dvignilo, bili so boljši tekmec, odločilni zadetek pa je dosegel Zlatko Dedić v 44. minuti. "Naše želje, naši cilji, naše sanje so se uresničili. Zgradili smo svojo zgodbo, za navijače, za Slovenijo. Pokazali smo, da znamo in zmoremo," je po tekmi dejal Kek.

Takrat so igrali Samir Handanović, Mišo Brečko, Marko Šuler, Boštjan Cesar, Robert Koren, Valter Birsa, Milivoje Novaković, Bojan Jokić, Dedić, Andraž Kirm in Aleksandar Radosavljević ter še Pečnik, Dalibor Stevanović in Zlatan Ljubijankić.