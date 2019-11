Sneg in dež težave še naprej povzročata tudi v Avstriji

Labot/Lienz, 16. novembra - Na vzhodu avstrijske dežele Tirolska in severozahodu avstrijske Koroške sneg in deževje še naprej povzročata težave, zaradi česar so prekinjene prometne povezave, ljudje pa so brez elektrike. Obilno sneženje in deževje napovedujejo tudi za danes in nedeljo. Na poplave se pripravljajo tudi v kraju Labot ob meji s Slovenijo.