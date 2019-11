Kitajski vojaki na ulicah Hongkonga čistijo po protestih

Hongkong, 16. novembra - Kitajski vojaki v Hongkongu so danes zapustili svojo vojašnico in bližnje območje očistili ostankov protestov, ki so tam potekali več kot teden dni. Mestne oblasti so sporočile, da se je vojska za ta korak odločila na lastno pest in da se z njimi niso posvetovali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.