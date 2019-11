Vreme: Popoldne še večinoma oblačno in suho

Ljubljana, 16. novembra - Popoldne bo sprva še precej suho in večinoma oblačno, proti večeru pa se bo dež razširil nad večji del države. Zvečer bo na Primorskem prehodno zapihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 6, drugje od 9 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.