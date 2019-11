Volitve v Šrilanki minile razmeroma mirno

Kolombo, 16. novembra - V Šrilanki so se danes odvile predsedniške volitve, na katerih se pričakujejo tesni izidi boja med sedanjim ministrom za stanovanja in kulturo Sajithom Premadaso in kontroverznim bivšim obrambnim ministrom Gotabhayem Rajapakso. Volitve so minile v znamenju visoke volilne udeležbe, ponekod pa je izbruhnilo tudi nasilje.