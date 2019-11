V Iranu protesti zaradi zvišanja cen goriva

Teheran, 16. novembra - Iranska vlada se je v petek odločila za drastično zvišanje cen pogonskih goriv in tudi za omejitev prodaje goriva. To pa je nato sprožilo spontane proteste v več iranskih mestih, ki so zahtevali eno smrtno žrtev, poročajo iranske tiskovne agencije. Protesti se danes nadaljujejo.