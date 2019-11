Turčija v Nemčijo izgnala še dve domnevni pripadnici IS

Berlin, 16. novembra - Turčija je v petek zvečer Nemčiji poslala še dve nemški državljanki, ki so ju imeli zaprti kot pripadnici džihadistične skupine Islamska država (IS). Eno so ob prihodu v Nemčijo aretirali. Ženski sta v spremstvu nemških policistov prispeli z redno letalsko linijo na letališče v Frankfurtu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.