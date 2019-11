Na območju Črne močan veter in plazovi, ogrožena ena hiša

Črna na Koroškem, 16. novembra - Na območju občine Črne na Koroškem od petka zvečer piha močan veter, ki jo ponoči lomil in ruval drevesa, sprožilo se je nekaj zemeljskih plazov. Plaz z gmoto dreves se je proti jutru sprožil proti stanovanjski hiši na Ludranskem vrhu, drevje pa je skozi okno vdrlo tudi v spalnico. Poškodovanih ni bilo, gasilci in drugi pristojni so na terenu.