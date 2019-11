Vreme: Danes bo oblačno

Ljubljana, 16. novembra - Danes bo oblačno. Zjutraj in dopoldne bo dež oslabel, popoldne pa se bo spet okrepil. Zvečer bo na Primorskem prehodno zapihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 6, drugje od 9 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.