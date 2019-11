Siliko v obračunu z Dobovcem do točke

Ljubljana, 16. novembra - V ponovitvi superpokala, ki ga je prinesel 8. krog prve slovenske futsal lige, sta Dobovec in Siliko remizirala z 2:2 ter tako kot edina ostajata še neporažena. Na preostalih treh tekmah je do prve zmage prišel Oplast Kobarid (1:4), regionalni derbi na Ptuju se je končal z delitvijo točk (1:1), Škofjeločani pa so izgubili v Škofijah.