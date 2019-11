Trump mlajši užaljen zaradi dejstev o prodaji njegove knjige

New York, 16. novembra - Ameriški predsednik Donald Trump se je pred dnevi pohvalil, da se knjiga njegovega sina Donalda Trumpa mlajšega z naslovom "Triggered" najbolje prodaja po lestvici časopisa New York Times, ki ga sicer redno označuje za lažni medij. To bo moral spet storiti, saj je prišlo na dan, da knjigo kupuje predvsem njegova predsedniška kampanja.