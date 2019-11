Globalni dolg znaša že 250.900 milijard dolarjev

Washington, 16. novembra - Globalni dolg je do letošnjega poletja narasel na rekordnih 250.900 milijard dolarjev, pri čemer sta za 60 odstotkov rasti krivi ZDA in Kitajska, je pred dnevi sporočil Mednarodni inštitut za finance (IIF). Inštitut pričakuje, da bo globalni dolg do konca leta narasel na 255.000 milijard dolarjev.