Policija na zahodu BiH prepovedala izhod migrantom iz sprejemnih centrov

Sarajevo, 15. novembra - Oblasti na zahodu BiH so danes izdale prepoved izhoda migrantov iz sprejemnih centrov. Napovedali so uvedbo 24-urne policijske ure na celotnem območju unsko-sanskega kantona, ki meji na Hrvaško. Migranti naj tako ne bi smeli zapuščati sprejemnih centrov Bira v Bihaću in Miral v Veliki Kladuši. A ti ukrepi še ne veljajo.