Brazilija in Mehika v finalu SP U-17

Brasilia, 15. novembra - V finalu svetovnega prvenstva nogometašev do 17 let, ki poteka v Braziliji, se bosta pomerila gostitelj Brazilija in Mehika. Brazilci so v polfinalu s 3:2 premagali Francoze, Mehičani pa so bili po streljanju enajstmetrovk boljši od Nizozemcev. V rednem delu se je tekma končala z izidom 1:1.