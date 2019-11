Nadal z zmago proti Tsitsipasu še upa na polfinale Londona

London, 15. novembra - Španski teniški igralec Rafael Nadal je v tretjem krogu zaključnega turnirja ATP sezone v Londonu premagal Grka Stefanosa Tsitsipasa s 6:7 (4), 6:4 in 7:5 in ohranil možnost za preboj v polfinale. Za to mora v večernem dvoboju Nemec Alexander Zverev izgubiti proti Rusu Danilu Medvedjevu.