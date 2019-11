Odbor DZ kritičen do načina vodenja kanalizacijskega projekta C0

Ljubljana, 15. novembra - Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so bili v današnji razpravi o zaščiti pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika kritični do načina vodenja projekta kanalizacijskega kanala C0, kot ga izvaja ljubljanska občina. Tudi državni sekretar Aleš Prijon je povedal, da je revizija projekta pokazala sume nepravilnosti v postopku.