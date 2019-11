V devetih mesecih 2,17 milijarde evrov prilivov od izvoza potovanj

Ljubljana, 17. novembra - Slovenski turizem je od januarja do septembra letos vknjižil 2,17 milijarde evrov prilivov od izvoza potovanj. To je 2,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Gledano le v septembru so se prilivi zmanjšali, podatke Banke Slovenije povzema Slovenska turistična organizacija (STO).