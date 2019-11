V Mariboru našli za okolico nenevaren topovski izstrelek

Maribor, 15. novembra - Potem ko so pred dvema tednoma v Mariboru uspešno deaktivirali dve bombi iz druge svetovne vojne, zaradi akcij pa so morali tudi evakuirati okoliške prebivalce, so danes gradbeni delavci v Ljubljanski ulici v Mariboru naleteli na topovski izstrelek. A ta najdba ne predstavlja nevarnosti za okolico in jo bodo pirotehniki odpeljali v uničenje.