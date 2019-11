Ob evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem za opolnomočenje otrok

Ljubljana, 18. novembra - Danes obeležujemo evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Geslo letošnjega dne je Opolnomočenje otrok za zaustavitev spolnega nasilja. Otroci so prepogosto postavljeni ob stran pri odločanju o stvareh, ki se jih neposredno tičejo, so ob tem opozorili v Društvu SOS telefon.