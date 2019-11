ZDA bodo vendarle sprejele iz Turčije izgnanega džihadista

Washington/Istanbul, 15. novembra - ZDA bodo vendarle sprejele domnevnega džihadista Islamske države (IS), ki naj bi bil ameriški državljan in ki je obtičal na grško-turški meji. Kot je danes sporočil turški notranji minister Suleyman Soylu, so ga že poslali z letalom v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.